Śmierć 14-latka w Białym Dunajcu. Areszt dla ojca

Prokuratura podała nowe informacje o ojcu chłopca

Reporter Onetu był w środę rano świadkiem irracjonalnego zachowania mężczyzny. Gdy siedział w policyjnym radiowozie, śmiał się histerycznie, ubliżał policjantom. Mówił im, że mają "paść do stóp", i pytać, czy "nie wiedzą, kim on jest". Określał siebie "bogiem".

W sprawie głos zabrała też osoba, która zna tego mężczyznę. – Po stracie żony widać było, że to już nie ten sam człowiek. Odbiło się to dość mocno na jego psychice, tylko że próbował to tuszować i nie dawał znać po sobie. Podejrzewam, że może były to długo skrywane emocje, stres lub depresja, które nagle wybuchły z tragicznym skutkiem. To, co zrobił, jest straszne i nie powinno mieć miejsca – powiedziała wcześniej reporterowi "Faktu" osoba, która zna Piotra.