Ewakuacja grupy młodych ludzi z Doliny Pięciu Stawów

Do ewakuacji młodych ludzi doszło dokładnie w rejonie schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Ratownicy pomogli tym osobom dostać się na dół, aby można było im udzielić dalszej pomocy medycznej.

Dodajmy jeszcze, że zatrucia to spory problem w wakacje. W czerwcu pisaliśmy o takim przypadku w Pogorzelicy. W większości byli to pensjonariusze jednego z ośrodków znajdujących się w tej miejscowości, głównie seniorzy. Później okazało się, że chorują również pracownicy. Część z nich trafiła wówczas do szpitala w Gryficach.