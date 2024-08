Ponad pół miliarda na kampanię wyborczą Harris

Jeśli chodzi o Trumpa, to jego biuro ogłosiło na początku sierpnia, że zebrano na jego kampanię 327 milionów dolarów.

Harris już oficjalnie kandydatką Demokratów na prezydentkę

W przemówieniu na konwencji w Chicago przekonywała, że kraj nie jest tak podzielony, jak twierdzi jej przeciwnik. Jak stwierdziła, Amerykanie "mają o wiele więcej wspólnego niż to, co nas dzieli" i że "nikt z nas nie musi ponieść porażki, aby wszyscy odnieśli sukces".

Harris jest przekonana, że "Ameryka nie może naprawdę prosperować, dopóki Amerykanie nie będą w pełni zdolni do podejmowania własnych decyzji dotyczących własnego życia" – zwłaszcza w sprawach domowych.

– Ale dziś w Ameryce zbyt wiele kobiet nie jest w stanie podejmować takich decyzji. I powiedzmy sobie jasno, jak się tu znaleźliśmy. Donald Trump własnoręcznie wybrał członków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, aby odebrać wolność reprodukcyjną. A teraz się tym chwali – przypomniała, nawiązując do ograniczenia prawa kobiet przez unieważnienie wyroku Roe vs. Wade. Amerykanki straciły tak gwarantowane konstytucją prawo do przerwania ciąży. Szczegóły jej przemówienia są w tym tekście.