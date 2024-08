Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu w Radiu Maryja . Tam mówił o szansach Mateusza Morawieckiego w wyborach prezydenckich i pozycji byłego premiera w PiS. Zdaniem Kaczyńskiego, Morawiecki ma "bardzo silną pozycję" i "szerokie poparcie wśród pewnej części działaczy, którzy się do niego przyzwyczaili".

Kaczyński o szansach Morawieckiego w wyborach prezydenckich

– Morawiecki jest kandydatem, którego bardzo łatwo zaatakować – stwierdził Kaczyński w odniesieniu do wyborów prezydenckich. Jak tłumaczył, "jest obciążony pełnieniem funkcji premiera i podejmowaniem trudnych decyzji". – To powoduje, że ma pewne wejście do drugiej tury, ale zwycięstwo w niej byłoby wynikiem jakiegoś cudu – wskazał.