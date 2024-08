Kolejny obiekt wleciał nad Polskę znad Ukrainy

Wojsko już przekazało, że nie jest to rakieta. Gen. Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, powiedział, cytowany przez RMF FM, że "prawdopodobnie jest to bezpilotowy statek powietrzny". Obiekt ma znajdować się na terenie gminy Tyszowice w woj. lubelskim.

– W czasie poniedziałkowego zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy mieliśmy prawdopodobnie do czynienia z wlotem obiektu na terytorium Polski. Obiekt był potwierdzony radiolokacyjnie przez co najmniej trzy stacje radiolokacyjne. Obiekt miałem w pełnej kontroli, byłem gotowy do jego zestrzelenia – tłumaczył mediom wojskowy.

Kilka dni temu tajemniczy obiekt wylądował także w lesie w miejscowości Orzechowo pod Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim. Zauważono go 21 sierpnia i na początku podejrzewano, że to po prostu balon meteorologiczny. Na miejsce zdarzenia przyjechała wówczas policja.

Takich incydentów w ostatnim czasie było całkiem sporo

Do sprawy odniósł się wówczas Krzysztof Szulborski, burmistrz Miłakowa. – Gospodarz odnalazł na polu balon, do którego sznurkiem przytwierdzone było jakieś urządzenie. Wzbudziło to jego zaniepokojenie, dlatego powiadomił o tym fakcie Urząd Gminy. My powiadomiliśmy policję – poinformował samorządowiec.