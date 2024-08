Fenomen Dawida Podsiadło – w ostatnim czasie to jeden z najgorętszych tematów w polskiej popkulturze. Piosenkarz ma naprawdę rzesze sympatyków. Pokazały to między innymi jego koncerty w czerwcu tego roku.

Bocelli o Podsiadło

Ostatnio do Polski zawitał Andrea Bocelli . Legendarny włoski tenor obchodzi w tym roku 30-lecie swojej kariery artystycznej. Z tej okazji prowadzi specjalną trasę z koncertami. W miniony weekend zaprezentował swój śpiew publiczności zgromadzonej na Stadionie Narodowym .

Wraz ze śpiewakiem do Polski przyleciał także jego syn. Mateo Bocelli , bo o nim mowa był gościem specjalnym na koncercie ojca. Do wspólnego śpiewania zaprosił naszą sanah .

W ostatnim wywiadzie dla "Polityki" artysta przyznał, że nie tylko sanah go zaciekawiła. – Był jeszcze bardzo znany artysta. Wydaje mi się, że ma na imię Dawid – wyznał.

Jesteś fanem/fanką Dawida Podsiadło? Sprawdź, czy pamiętasz teksty jego piosenek [QUIZ]

Dodał, że choć nie rozumie, o czym śpiewa polski piosenkarz, to intuicja podpowiada mu, jaki może być powód jego popularności. – Oczywiście nie rozumiem, o czym śpiewa, ale na pewno przyciąga do siebie tak wielu ludzi, bo ma coś do powiedzenia i umie nawiązać kontakt ze słuchaczami – podsumował.