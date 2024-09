Trend na Tik-Toku z Wersow

Internautom spodobał się ten cytat i używają go w swoich filmach, podając przy tym przykłady sytuacji z życia, do których te słowa idealnie pasują. "Kiedy babcia mówi, że do sukienki pasowałyby sandałki"; "Ja za każdym razem, gdy nie prosiłam o poradę, a ją dostałam" – czytamy w opisach.

Emocjonalna przemowa podczas występu Wersow

– Nagrywam filmy i staram się być w nich dla was pozytywna i przekazywać wam tę dobrą energię – i taka jestem, aczkolwiek... Życie to nie tylko te dobre momenty, w których jesteśmy uśmiechnięci, szczęśliwi, a bywa też tak, że nie czujemy się najlepiej. I ja też tak mam, miewałam wiele razy. Często za sprawą tego, że to inni ludzie wpływają na nas tak, że właśnie w ten sposób się czujemy. Ja sobie kiedyś powiedziałam, że nie chce się poddać, nie chce być niewidzialna i chce gonić za swoim marzeniem, dlatego stoję tutaj dzisiaj przed wami. I chciałam wam przekazać, że nikt z was nie jest niewidzialny – powiedziała Wersow.