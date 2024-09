Tragiczne wieści z Gruzji. Polka zginęła podczas wycieczki na wakacjach

Polska turystka zginęła w tragicznym wypadku w Gruzji. We wtorek 3 września podczas pieszej wędrówki do wodospadu Intsra, kobieta poślizgnęła się i spadła z urwiska. Jej ciało zostało przetransportowane do Biura Ekspertyz Samcharaule w Kutaisi. Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło dochodzenie w tej sprawie.