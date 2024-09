Strzelaniny w szkołach to jeden z największych problemów w USA . Po wydarzeniu w Apalachee w Georgii prezydent Joe Biden po raz kolejny zaapelował o ograniczenie dostępu do broni szturmowej. Dla czterech osób, które zginęły podczas środowego ataku, jest już za późno.

Poruszający SMS do matki. To pisał uczeń z Georgii

CNN: 14-latek sprawcą strzelaniny w szkole w Georgii w USA

CNN, powołując się na swoje kontakty w służbach, poinformowała, że sprawcą ataku jest 14-latek. To jednak nie koniec. Placówka miała w środę rano otrzymać telefon. Anonimowa osoba poinformowała, że tego dnia dojdzie do strzelaniny w pięciu szkołach, a Apalachee będzie pierwszą z nich.

Kamala Harris wie o strzelaninie w USA. Joe Biden wydał oświadczenie

– To po prostu oburzające, że każdego dnia w naszym kraju, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, rodzice muszą posyłać swoje dzieci do szkoły, martwiąc się o to, czy wrócą do domu żywe – stwierdziła Harris podczas środowego wystąpienia