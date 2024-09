Amerykański żołnierz zginął w Poznaniu

Niedawno redakcja naTemat.pl poinformowała o tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w Poznaniu na ulicy Wojskowej. W jednym z mieszkań znaleziono ciało amerykańskiego żołnierza. Doszło do tego we wtorek, 3 września. Na miejscu pojawiła się policja oraz Żandarmeria Wojskowa, które natychmiast podjęły działania.