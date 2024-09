Szkocja mogła być rywalem na dobry początek kolejnej odsłony Ligi Narodów. Mogła, tylko że nasi reprezentanci po długiej wakacyjnej przerwie i ligowej rozgrzewce, postanowili wrócić do tego, co znamy z wcześniejszych występów. Zamiast dynamiki, pomysłowości i skuteczności, zobaczyliśmy kolejny pokaz bezradności. Ale choć rywal nas naciskał, a lista naszych problemów była długa, to do przerwy prowadziliśmy 0:2. Minutę po wznowieniu było już 1:2. Po ostatnim gwizdku na tablicy było 2:3, a zwycięstwo wyrwaliśmy w doliczonym czasie gry.

Michał Probierz zaskoczył wyborem bramkarza. Tak poradził sobie 24-letni Marcin Bułka

Do poziomu naszego młodego goalkeepera nie dopasowała się pozostała część zespołu. Mimo tego wynik mógł cieszyć. Pierwsza bramka padła już w 8. minucie i będzie się długo śnić kibicom. Z dystansu po koźle w słupek trafił Szymański, a piłka wpadła w siatkę. Przy drugiej akcji wszystko, co najlepsze pokazał Nicola Zalewski. Wszedł mocno w pole karne i dał się sfaulować. Rzut karny na bramkę zamienił Robert Lewandowski . I nie musiał nawet bawić się w balerinę . Uderzył pewnie i skutecznie.

Druga połowa zaczęła się fatalnie. Szkoci rzucili się do ataku

Drugie 45. minut zaczęliśmy chyba najgorzej, jak to było możliwe. Już w 46. minucie, chwilę po pierwszym gwizdku, sędzia musiał użyć go ponownie. Tym razem po trafieniu dla Szkotów. Jego autorem był Gilmour. Gospodarze w kolejnych minutach próbowali wyrównać, ale górą byli nasi obrońcy.

Reprezentacja Polski ma przed sobą kolejne spotkania. Będzie tylko trudniej

Pojedynek ze Szkocją to pierwszy z dwóch meczów reprezentacyjnych, które we wrześniu rozegra reprezentacja Polski. Drugie spotkanie będzie należało jednak do znacznie trudniejszych. W niedzielę 8 września zmierzymy się z Chorwatami na ich terenie. Dodajmy, że to aktualni brązowi medaliści mistrzostw świata, choć Euro 2024 w ich wykonaniu było bardzo nieudane. Dwa remisy w grupie nie pozwoliły im na awans do kolejnej fazy turnieju.