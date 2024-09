Zwłoki młodego mężczyzny w mieszkaniu księdza. "Na miejsce pojechał biskup"

W Drobinie (pow. płocki) w mieszkaniu wikariusza tamtejszej parafii znaleziono zwłoki 30-letniego mężczyzny. Nie wiadomo, co tam robił, ani kim był. Sprawa jest poważna, księdza wysłano już do innej parafii, a do Drobina ekspresowo udał się biskup płocki.