Imagine Dragons to zespół ochrzczony przez niektórych słuchaczy "najgorszym zespołem rockowym na świecie". Kapela, która sprzedała na całym świecie 74 mln egzeplarzy płyt, została założona w 2008 roku w stanie Nevada i zasłynęła dzięki piosence "Radioactive" i "Demons" z debiutanckiej płyty zatytułowanej "Night Visions" z 2012 roku. Spośród ich kawałków najbardziej znane są również następujące utwory: ""It's Time", "Warriors", "Believer", "Enemy" (z serialu "Arcane"), "Thunder" i "On Top of the World".