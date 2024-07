Nie bądź hardkorem i nie jedź nieprzygotowany. O tym musisz pamiętać przed Openerem 2024

W dniach 3-6 lipca w porcie lotniczym Gdynia-Kosakowo odbędzie się kolejna edycja jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce. Zebraliśmy w pigułce najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Open'era. O tym, jak prezentuje się line-up, ile kosztują bilety, jaka zapowiada się pogoda i gdzie warto zaparkować auto, dowiecie się właśnie u nas.

Dua Lipa, Charli XCX i Hozier - to dopiero początek. Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć przed podróżą na Open'er Festival 2024 (PORADNIK) Fot. Karol Makurat / REPORTER; Rex Features / East News

Cztery sceny w cztery dni. Do Gdyni znów zjadą się nie tylko tłumy Polaków, ale i obcokrajowców zachęconych niskimi (jak na międzynarodowe standardy) cenami biletów za festiwal. Open'er powraca, a oto wszystko, co powinniście o nim wiedzieć, jeżeli zamierzacie się na niego wybrać.

Kto wystąpi na Open'erze 2024? (LINE-UP)

PIERWSZY DZIEŃ (3 LIPCA)

W środę (3 lipca) na głównej scenie Open'era 2024, czyli Main Stage'u, usłyszymy polskiego rapera o pseudonimie Oki, włoski zespół i zwycięzców 65. Konkursu Piosenki Eurowizji - Måneskin, amerykańską kapelę rockową Foo Fighters, której frotmanem jest Dave Grohl z Nirvany oraz raper Gunna.

Na Tent Stage'u (scenie pod namiotem) zobaczymy zaś duet braci Kacperczyk, rodzeństwo z zespołu Kwiat Jabłoni, elektropopową artystkę Ashnikko, polską formację hip-hopową PRO8L3M i PG$, czyli duet Young Leosi & bambi.

Na Alter Stage wystąpi m.in. Kim Gordon i Tom Morello, a na Flow Stage'u - Fat Dog i Miły ATZ.

DRUGI DZIEŃ (4 LIPCA)

W czwartek (4 lipca) line-up na Main Stage'u wygląda następująco: Krzysztof Zalewski, raper Don Toliver, brytyjsko-albańska gwiazda pop Dua Lipa i brytyjski zespół tworzący muzykę elektroniczną - Disclosure.

Tent Stage wypełnią zaś: Margaret, brytyjsko-szwedzka piosenkarka Mabel, piosenkarka R&B Tinashe, brytyjski muzyk soulowo-folkowy Michael Kiwanuka, którego utwór "Cold Little Heart" mogliśmy usłyszeć w serialu "Wielkie kłamstewka", a także polski piosenkarz Sobel.

Na Alter Stage'u pojawią się m.in. Benjamin Clementine i Gloria Groove, a na Flow Stage'u - Kosmonauci i Natalia Przybysz.

TRZECI DZIEŃ (5 LIPCA)

W piątek (5 lipca) na Main Stage'u zagoszczą (kolejno): współpracująca m.in. z Taylor Swift raperka Ice Spice, brytyjski raper 21 Savage, znana z hitu "Paint The Town Red" Doja Cat i niebinarna gwiazda pop Sam Smith.

Na Tent Stage'u ujrzymy tego dnia: polskiego rapera Otsochodzi, pochodzącego z Morden piosenkarza Samphę, dreampopowy angielski zespół Slowdive, fracuski duet grający muzykę elektroniczną Air, a także niemieckiego DJ-a Claptone'a.

W rozpisce Alter Stage uwzględniono m.in. Sofię Kourtesis i Skalpel, a Flow Stage - Julię Pośnik i Catchup.

CZWARTY DZIEŃ (6 LIPCA)

Ostatni dzień Open'era 2024 będzie wyglądać na Main Stage'u następująco: najpierw wystąpi urodzony na Jamajce muzyk Masego, potem znakomity piosenkarz Hozier, którego utwór "Take Me To Church" śpiewali swego czasu wszyscy, a na zakończenie specjalizujący się w dubstepie DJ Skrillex.

Festiwal zwieńczą na Tent Stage'u: Kukon, raper Loyle Carner, hyperpopowa artystka Charli XCX i Two Feet.

Na Alter Stage'u zaśpiewają m.in. Kasia Lins, Alec Benjamin i d4vd, a na Flow Stage'u - Tomasz Makowiecki i Daria ze Śląska.

Ile kosztuje karnet na Open'era? (BILETY)

Cena za zwykły karnet na 4 dni wynosi 1089 złotych. Za ten sam karnet, ale z polem namiotowym zapłacimy natomiast 1349 zł. Karnet weekendowy (na piątek i sobotę) kosztuje zaś 799 zł. Za bilet jednodniowy zapłacimy 529 zł.

Największa kwota dotyczy karnetów "Glamp namiot 2-osobowy" - 4900 zł i "Glamp namiot 4-osobowy" - 5900 zł.

Open'er 2024. Jaka pogoda w Gdyni w dniach 3-6 lipca?

Według prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę do godz. 21 temperatura w Kosakowie będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. O godz. 2 nad ranem festiwalowicze odczują w powietrzu 12 stopni.

W czwartek od godziny 14 do 22 roku na słupki wskażą na Open'erze 19 stopni Celsjusza. Po północy można spodziewać się spadku temperatury do 11 stopni.

W piątek od godz. 14 do 20 termometry wskażą najpierw 20 stopni, a potem 15. W sobotę w porcie lotniczym Gdynia-Kosakowo będzie nawet 26 stopni. W nocy temperatura spadnie do 21 stopni.

Jak dojechać na Open'era? Gdzie zaparkować samochód?

Podczas Open'era między dworcem Gdynia Główna a portem w Kosakowie kursować będą bezpłatne festiwalowe autobusu. Przemieszczać się nim mogą posiadacze opasek i biletów. Linia funkcjonuje w godzinach 8:00-6:00. W niedzielę (7 lipca) od 6:00 do 14:00.

"W noce festiwalowe wykonywane są dodatkowe kursy linii nocnych na terenie Gdyni (spod Dworca Gł. PKP w kierunku poszczególnych dzielnic). Uruchomiane są także dodatkowe kursy linii nocnej N65 z pętli Pogórze Górne w Gdyni do Rewy (przez Pogórze, Kosakowo, Pierwoszyno i Mosty)" – czytamy na stronie Open'era.

Parking festiwalowy (niestrzeżony) znajduje się od strony Wejścia Kosakowo i jest czynny: od godz. 14:00 do 6:00 (w środę), od godz. 15:00 do 6:00 (od czwartku do piątku) i od godz. 15:00 do godz. 12 (w sobotę). Bilet całodobowy, który umożliwia wielokrotny wjazd, kosztuje 100 zł.

Płacenie na Open'erze

"Na terenie Open'er Festival będzie obowiązywał bezgotówkowy system płatności. Przyjmujemy płatności Waszymi narzędziami płatniczymi jak karty płatnicze, telefony, zegarki i inne gadżety w technologii zbliżeniowej. Przygotowaliśmy też specjalną kartą przedpłaconą Alter Art, którą można będzie doładować za gotówkę* i korzystać na terenie Open'era" – poinformowali organizatorzy festiwalu.

