W PiS już od jakiegoś czasu słychać, że 11 listopada byłby idealną datą do przedstawienia swojego kandydata na prezydenta. To okazja do podkreślenia "niepodległościowych" ambicji ugrupowania, być może również przejęcia lub skonsolidowania uczestników planowanego na ten dzień wielkiego marszu. Dodajmy, że prezes Kaczyński i jego partia oficjalnie wzięliby w nim udział po raz pierwszy od 6 lat.

Skąd ta decyzja?

PiS nie jest ceniony w środowiskach tworzących i promujących Marsz Niepodległości. One są w innym miejscu sceny politycznej. W PiS twierdzą teraz, że partia miała plan, by zrobić własną imprezę w Krakowie i podczas niej zaprezentować swojego kandydata na prezydenta.

Część działaczy PiS przypomina też, że podczas Marszu może też dojść do burd i zamieszek. Nie byłaby to nowość. Udział w imprezie z zamieszkami nie budowałby pozycji PiS jako partii rozsądnej i profesjonalnej.

Po drugie: PiS ciągle nie ma kandydata

Przedłużającego się procesu wyboru kandydata nie rozumieją ani działacze PiS, ani wyborcy. W partii nie ma naturalnego pretendenta do zastąpienia Andrzeja Dudy. Warto zauważyć, że kandydata nie wskazała też Koalicja Obywatelska . I się z tym nie spieszy, być może ujawni go dopiero na początku przyszłego roku.

Po trzecie: kasa, misiu, kasa

Co z kandydatem i kampanią?

– Najważniejszym tematem jesienią nie będzie marsz, z całym szacunkiem, ale to, co w kieszeniach. Ceny energii, inflacja, drogie kredyty, składka zdrowotna – to są realne problemy, którymi żyją ludzie. I pewnie to byłoby dobre odbicie, żeby ruszyć z kampanią. No, ale trzeba mieć z kim – kwituje działacz PiS w rozmowie z wp.pl.