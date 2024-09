Robert Bąkiewicz komentuje przeszukanie w domu i biurze Marszu Niepodległości

– Po dzisiejszym ewidentnym działaniu politycznym, tak to odbieram, intencje są jasne. Próbuje się mnie zastraszyć, zniszczyć za to, że widzę w jaki sposób Niemcy prowadzą w Polsce politykę – deklarował. Krótki filmik nagrał, prowadząc samochód. Był wówczas w drodze do siedziby Marszu Niepodległości. Jak twierdził, policja miała próbować wejść do niej siłą. Tych słów nie potwierdził jednak prokurator.