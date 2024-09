"Ryszard Czarnecki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, bardzo lubił dojeżdżać do pracy – tak bardzo, że podróżował między Polską a parlamentem samochodami, skuterami, motocyklem, a nawet ciężarówką z naczepą" – ciągnie Politico.

Przypomina też całą sprawę. Ustalenia dziennikarzy Wyborczej opisywaliśmy już szeroko w naTemat.pl . Wynika z nich, że europoseł PiS Ryszard Czarnecki jeździł do Brukseli nie tylko zezłomowanym fiatem punto cabrio. Z dokumentów, które składał w PE wychodzi, że trasę tę rzekomo pokonywał również motocyklem, chińskimi skuterami, ciężarówką i autem z przyszłości.

Wśród wymienionych przez niego pojazdów jest też ciężarówka. Chodzi o ciągnik siodłowy Iveco Stralis. Czyżby Czarnecki dorabiał na TIR-ach? Wygląda raczej na to, że on (lub jego asystenci) wpisywał w dokumenty dowolne numery rejestracyjne. Świadczyć może o tym fakt, że jednym z aut ( Toyota Auris) miał podróżować w roku 2010. Ale auto wyprodukowano dopiero... 5 lat później.

Politico przypomina, że sprawa ruszyła w prokuraturze, bo Czarnecki tym razem nie dostał od wyborców mandatu do PE. Nie jest więc chroniony immunitetem i można go łatwo pociągnąć do odpowiedzialności.