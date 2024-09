Sprawa wyszła na jaw już dawno. Czarnecki od zawsze twierdzi, że to sprawa polityczna a pieniądze przecież oddał. Zapomina o tym, że jest oskarżony o przestępstwa. Oszustwo to oszustwo, nieważne czy się pieniądze oddało, czy nie.

Szczegóły bulwersującego procederu europosła PiS poznajemy dopiero teraz. Owszem, zajmuje się nim unijny organ OLAF, coś w rodzaju biura antykorupcyjnego w Parlamencie Europejskim . Ale przekazał on też dokumenty polskiej prokuraturze , gdzie sprawa już zaczynała się rozmywać.

Okazało się, że przez kilka lat akta trzymał w służbowym garażu posłuszny wobec PiS prokurator Jerzy Ziarkiewicz. Do jego wydziału w Lublinie spłynęło wiele spraw, które mogły zaszkodzić politykom partii ówcześnie rządzącej.

Jak podliczyła "Gazeta Wyborcza" , Czarnecki deklarował przejazdy nie tylko zezłomowanym Fiatem Putno w wersji cabrio (zimą). To tylko jeden z głośniejszych przykładów oszustwa, jakich miał się dopuszczać polityk. Z akt wynika, że w dokumenty rozliczeniowe wpisał dane aż 18 pojazdów: 14 samochodów, dwóch motorowerów, motocykla i ciągnika siodłowego.

Wielu z aut Czarnecki nawet nie widział na oczy. Na oczy nie widzieli Czarneckiego ich właściciele. Często były to auta niskiej wartości, niezdolne do pokonania trasy z Jasła do Brukseli. Dlaczego z Jasła? O tym za chwilę. Najpierw o pojazdach.