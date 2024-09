Kuriozalne spotkanie

Uczestnicy, wchodząc na salę i podpisując listę obecności, otrzymali tabele z uwagami, które wcześniej zgłosili, wraz z komentarzami Ministerstwa Finansów, ograniczającymi się do lakonicznych stwierdzeń "uwaga nieuwzględniona" lub "uwaga do wyjaśnienia".

Jak się później okazało, wyjaśnień było niewiele, a jedynymi konkretnymi informacjami były zapowiedzi, że ministerstwo planuje wprowadzić projekt do parlamentu w październiku oraz połączyć go z innym projektem legislacyjnym o numerze UD 53, który nakłada akcyzę na saszetki i wyroby ziołowe.

Przepisy są wdrażane zbyt gwałtownie?

Do projektu odniosła się Ewa Piechota-Oloś z Uniwersytetu Opolskiego. Zdaniem prawniczki, w nowych przepisach brak jest analizy wpływu regulacji na rynek. Ekspert przypomniała także, że podobny skokowy wzrost stawek w latach 2010-2014 doprowadził do eksplozji szarej strefy i utraty 20 miliardów złotych przez budżet państwa.

Wtórował jej prof. Jacek Fundowicz z Instytutu Prognoz i Analiz Społecznych, który na zlecenie biznesu co roku bada zjawisko szarej strefy. On również skrytykował projekt, wskazując, że w takim kształcie doprowadzi on do rozwoju nielegalnego obrotu wyrobami objętymi akcyzą.