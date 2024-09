Orlen nagle odcina finansowanie PKOl. Zapytaliśmy o ten ruch w resorcie sportu

We wtorek ujawniono treść listu prezesa Orlenu Ireneusza Fąfary, w którym poinformował on Radosława Piesiewicza, że ma spore zastrzeżenia do jego działalności w PKOl. Media ustaliły także, że odcięto tym samym pieniądze z Orlenu dla tej instytucji. Te doniesienia skomentował dla naTemat.pl wiceszef resortu sportu Piotr Borys.