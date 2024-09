Przyznała, że w wyborach prezydenckich poprze kandydatkę demokratów. Swift opublikowała także zdjęcie z kotem, podpisując się jako "bezdzietna kociara". Wyraźnie nawiązała tym do słów J.D. Vance'a, kandydata Trumpa na wiceprezydenta USA, który w obraźliwy sposób wypowiadał się na temat kobiet bez dzieci.

"Swój głos w wyborach prezydenckich w 2024 roku oddam na Kamalę Harris i Tima Walza. Głosuję na Kamalę, ponieważ ona walczy o prawa i sprawy, które moim zdaniem potrzebują wojownika, który by ich bronił" – napisała gwiazda.

"Jesteś przerażający i dziwny"; "Czy dobrze to rozumiem? Proponujesz Taylor Swift posiadanie dziecka?"; "Cringe właśnie zadzwonił i poprosił cię, żebyś przestał"; "To jest takie dziwne człowieku"; "Creepy" – czytamy w komentarzach innych użytkowników.

Co dokładnie Taylor Swift napisała w swoim nowym poście?

Dodajmy, że na wstępie swojego postu z deklaracją Taylor Swift wspomniała: "Jak wielu z was, oglądałam dzisiejszą debatę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, teraz jest świetny czas, aby zapoznać się z poruszanymi kwestiami i stanowiskiem, jakie kandydaci przyjmują w tematach, które są dla was najważniejsze".

"Gdy zobaczyła, że mój wizerunek wygenerowany przez AI popiera kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta, wywołało to u mnie obawy dotyczące sztucznej inteligencji oraz niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. W efekcie doszłam do wniosku, że muszę być bardzo przejrzysta w kwestii moich rzeczywistych planów związanych z wyborami. Najprostszym sposobem walki z dezinformacją jest prawda" – dodała.

A potem rozpisała się, dlaczego jest za Harris . "Uważam, że Harris jest pewną siebie, utalentowaną liderką i wierzę, że możemy osiągnąć o wiele więcej (...), jeśli będziemy kierować się spokojem, a nie chaosem. Byłam pod wrażeniem jej wyboru kandydata na wiceprezydenta, który od dziesięcioleci walczy o prawa LGBTQ+ , zapłodnienie in vitro oraz prawo kobiety do dysponowania swoim ciałem" – przyznała Swift.

Na koniec podkreśliła, że "to tylko i wyłącznie jej wybór", a każdy powinien dokonać swojego. Jednocześnie zachęciła do oddania głosu nawet przez te osoby, które robiłyby to pierwszy raz.