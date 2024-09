Przypomnijmy najpierw, że wakacje sejmowe były w tym roku bardzo długie i trwały od 27 lipca do 10 września. To razem 46 dni. Jeszcze dłużej – 55 dni (od 1 sierpnia do 24 września) odpoczywają w Senacie .

Sejm wrócił do pracy. Posłowie znów się nie popisali

Co jednak działo się w środę na sali plenarnej? Już na początku posiedzenia posłanka PiS Anna Gembicka grzmiała, że rząd Donalda Tuska "niszczy gospodarkę, blokuje inwestycje, skłóca społeczeństwo" oraz wpycha kraj w ręce Rosji. – Powiedzieć zdrajcy, to nic nie powiedzieć – perorowała.

Jakby tego było mało, Jakub Rutnicki (KO) został wybuczany przez prawicę. Polityk Koalicji Obywatelskiej podczas swojego wystąpienia zwrócił z kolei uwagę na afery PiS, w tym tą z RARS. – Warto to wszystko wyjaśnić. Ciągłe kity ze strony PiS. My oczekujemy prawdy i konkretnych działań także z waszej strony – padało w stronę polityków PiS.

Czym jednak Sejm zajmuje się podczas tego posiedzenia?

– Chodzi o to, żeby było więcej czasu na to, aby się tej legislacji przyjrzeć i to nie jest zmiana bezsensowna – uważa Hołownia. Jak dodał, od listopada wejdzie w życie kolejna istotna zmiana: możliwość konstruktywnego komentowania w elektroniczny sposób projektów ustaw przez obywateli mających profil zaufany. W ocenie marszałka Sejmu będzie to "rewolucja, jeśli chodzi o obywatelską sprawczość w legislacji".