Fot. Alex Brandon / Associated Press / East News

Donald Trump był nerwowy, rzucał kuriozalnymi oskarżeniami i dawał się złapać na opowiadaniu fake newsów łatwych do natychmiastowego zweryfikowania . Po drugiej stronie stała zaś uśmiechnięta i sprawiająca wrażenie pewnej siebie Kamala Harris. Gdy debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych została zakończona i przeprowadzono pierwszy sondaż, aż 63 proc. amerykańskich respondentów uznało, iż wygrała demokratka.

Harris na debatę z Trumpem założyła Nova H1? Podejrzenia Republikanów zweryfikowane

Czy był to jednak triumf uczciwy? Wątpliwości w tej kwestii zrodziły kadry przedstawiające biżuterię, jaką kandydatka Partii Demokratycznej założyła na uszy. Były to perłowe kolczyki z dość dużymi złotymi zdobieniami. Na pierwszy rzut oka bardzo podobne do wspomnianego na wstępie gadżetu Nova H1 Audio Earrings. Podejrzliwi zaczęli więc sądzić, iż Harris przez kolczyki audio odbierała podpowiedzi wprost ze swojego sztabu.