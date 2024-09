George R.R. Martin nie zdążył dokończyć sagi "Pieśń lodu i ognia" przed finałem serialu "Gra o tron" . Nawet gdyby niesławne "Wichry zimy" ukazały się w trakcie emisji ósmego sezonu adaptacji HBO , to i tak nie stanowiłyby one zwieńczenia losów Jona Snowa i Daenerys Targaryen. Siódmy i zarazem ostatni tom cyklu jego pióra ma nosić tytuł "Sen o wiośnie", ale o jego wydaniu możemy jeszcze długo pomarzyć.

George R.R. Martin o "Wichrach zimy". Nie ma zbyt dobrych wieści

Autor bestsellerów fantasy podkreślił, że w ostatnich miesiącach pracował nad kolejnymi telewizyjnymi projektami. "Niektóre były przyjemne ('Szepty mroku' i 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight'), większość jednak nie" – dodał, podkreślając, że przez niektóre z nich nie mógł spać po nocach.