Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Były europoseł Ryszard Cz. zatrzymany. Akcja na lotnisku w Warszawie. Fot. Mateusz Jagielski/East News

Reklama.

Zatrzymano byłego europosła PiS Ryszarda Cz.

"Dzisiaj ok. godz. 16 na warszawskim lotnisku agenci CBA zatrzymali byłego posła do PE Ryszarda C. W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H. Postępowanie prowadzone wspólnie przez CBA z wydz. zam. prokuratury w Katowicach dotyczy Collegium Humanum" – napisał w serwisie X rzecznik prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński.

Collegium Humanum to niepubliczna menedżerska szkoła wyższa założona w 2018 roku w Warszawie. Uczelnia prowadzi filie w Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Kielcach, Katowicach i Gdańsku oraz za granicą.

Reklama.

Zaledwie dwa lata po rozpoczęciu działalności szkoła stała się przedmiotem śledztw dziennikarskich, m.in. tygodnika "Newsweek". Według ustaleń redakcji służyła do ekspresowego kończenia podyplomowych studiów MBA przez osoby związane z ówczesną partią rządzącą (PiS). Miało to umożliwić obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, która to możliwość została wprowadzona w 2017 roku przez ówczesny rząd.

Afera w Collegium Humanum

Wcześniej konieczne było zdanie specjalistycznego egzaminu, który nadawał takie uprawnienia. Po wprowadzonej przez PiS zmianie spadło zainteresowanie tą ścieżką, a w radach nadzorczych zasiadali głównie absolwenci studiów.

Reklama.

– Jako przewodniczący konwentu uczelni przypuszczam, że te różne opinie wynikają z zazdrości wobec Collegium Humanum. Jest to pierwsza polska, ale też unijna uczelnia na świecie, która otworzyła filię w Azji Środkowej, w Uzbekistanie. Ma też filie w Czechach, na Słowacji, porozumienie z uczelnią brytyjską a zaraz otworzymy się w Niemczech – jest się czym chwalić, bo Collegium największej zagranicznej ekspansji z wszystkich prywatnych uczelni w Polsce – podkreślał w 2022 roku w rozmowie z naTemat były już europoseł z ramienia PiS Ryszard Czarneckiego.

Reklama.

Jak się okazało, zainteresowanie polityków uczelnią wykraczało poza szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Collegium Humanum zarzucano również, że jakość kształcenia online jest niska, słuchacze mają mało zajęć, studia kończy jedynie prosty test, a ich koszt jest nieproporcjonalnie niski względem innych uczelni.