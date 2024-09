Damiano David zapowiada solowy projekt. Fani obawiają się, że to koniec zespołu Måneskin

Przypomnijmy, że po triumfie utworu "ZITTI E BUONI" w Rotterdamie Måneskin, który w 2018 roku wypuścił swój debiutancki album studyjny "Il ballo della vita", nagrał jeszcze dwie płyty: "Teatro d'ira: Vol. I" (2021) i "Rush!" (2023). Do najbardziej znanych piosenek zespołu należą m.in. "I Wanna Be Your Slave", "Coraline", "Gossip", "The LONELIEST" i cover hitu "Beggin'" The Four Seasons. Od czasu zwycięstwa w Eurowizji minęły cztery lata.