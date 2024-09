Czarnecki już planuje kolejną podróż

Tymczasem w PiS widać złość w sprawie afery z Czarneckim. Były wiceszef MSZ Marcin Przydacz stwierdził w programie Onetu , że najwyższa pora, aby Czarnecki "zaczął to komentować", gdyż "to on ma największą wiedzę, jakie zarzuty i argumenty przedstawiała prokuratura".

Mocne słowa przedstawiciela PiS ws. afery z Czarneckim

– Mam wrażenie, że prokuratura i CBA specjalnie podkręcają temat, by wywołać zainteresowanie. (...) Może wystarczyło wezwać pana Czarneckiego do prokuratury, przedstawić zarzuty i ewentualnie zastosować środek zapobiegawczy w postaci kaucji – uznał.

– Dla mnie, jako absolwenta UJ, UW i kilku uniwersytetów zagranicznych, było to nie do przyjęcia. Jeśli słyszę, że ktoś otrzymał dyplom, nie ucząc się, nie chodząc na zajęcia, nie zdając egzaminów, to myślę sobie: dobrze, a ja przez te miesiące spędzone w bibliotece co, byłem frajerem, że się uczyłem? Nie mam wyrzutów sumienia, robiłem to, bo chciałem i dzięki temu myślę, że mam jakąś tam wiedzę – zauważył.