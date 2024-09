Komitet Kamali Harris już korzysta z poparcia Taylor Swift

"Jesteśmy w erze Kamali Harris" i "Droga naprzód... Jesteście na to gotowi?" – takie slogany zdobią cieszące się popularnością miejsca. Pierwsze hasło odwołuje się do światowej trasy koncertowej The Eras Tour, drugie zaś do wersu z utworu "...Ready For It?" z szóstego albumu studyjnego Taylor Swift zatytułowanego "Reputation".