"Napastnik Harris, który nie brzmi jak polityk". Przejrzałem, jak Tima Walza opisują media w USA

Mateusz Przyborowski

M ówią o nim, że to "zwykły człowiek" znany z celnych ripost. I że "mówi jak ulubiony nauczyciel i sąsiad, z którym się dogadujesz". Kiedy został gubernatorem Minnesoty, powiedział do swojej żony: "Jestem ci wdzięczny za utrzymanie wszystkiego w ryzach i towarzyszenie mi w tej podróży. Kocham cię". Tim Walz w młodości nie zamierzał zostać politykiem, a teraz może zostać wiceprezydentem USA. Jako kandydata wskazała go Kamala Harris.