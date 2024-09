Akcja Luftwaffe nad Bałtykiem. Niemcy przechwycili rosyjskie samoloty

Wiadomo też, jakie samoloty przelatywały nad Bałtykiem. Pierwszy to Tu-142 Bear. To radziecki morski samolot dalekiego rozpoznania i zwalczania okrętów podwodnych, powstały na bazie bombowca strategicznego Tu-95. Pierwszy prototyp wystartował już w 1968 roku, a cztery lata później samolot oficjalnie przyjęto do lotnictwa morskiego ZSRR.