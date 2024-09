Wojna w Ukrainie znów zbiera śmiertelne żniwo. Rosja odpowiada na ataki

W związku z zaostrzeniem sytuacji na froncie Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do sojuszników o to, aby nie trzymali sprzętu wojskowego i amunicji w magazynach. Przekonywał, że ten jest potrzeby w Ukrainie. Lada moment przekonamy się, czy jego słowa przekonały wojskowych liderów.

Temat pomocy Ukrainie tematem spotkania Pentagonu w Niemczech

Ważnym tematem będzie również kwestia ewentualnego złagodzenia amerykańskich ograniczeń dotyczących użycia ich rakiet do ataków na Rosjan. Przypomnijmy – Wołodymyr Zełenski chce skierować rakiety od USA do ataków w głębi terytorium wroga. – Teraz potrzebne są dalekosiężne uderzenia, które mogą nas chronić przed rosyjskim terrorem – stwierdził prezydent Ukrainy.

Amerykanie pozwalają mu jednak wykorzystywać je wyłącznie do obrony, lub ostrzału celów w pobliżu ukraińskiej granicy. I ostatecznie niewiele wskazuje na to, żeby sytuacja ta miała się zmienić. Joe Biden uważa bowiem, że mogłoby do doprowadzić do zaostrzenia konfliktu.