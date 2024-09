Śmierć mężczyzny na plebanii w Drobinie. Nowe fakty z prokuratury

Szef sierpeckiej prokuratury przekazał, że z ustaleń wynika, iż to właśnie "gosposia, na prośbę wikariusza, wykonała telefon na numer alarmowy", aby wezwać pomoc do 31-latka. Przypomnijmy też, że sekcja zwłok wykazała wstępnie, iż przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Obecnie prokuratura ustala, co do tego doprowadziło. W tym celu zlecono badania toksykologiczne.