Wikariusz został zawieszony, a biskup nakazał mu opuszczenie parafii do czasu wyjaśnienia sprawy. Nikt do tej pory nie został zatrzymany, a śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś. Zdaniem prokuratury na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby ktokolwiek przyczynił się do śmierci 29-latka.