Twórca internetowy słynie z tego, że ocenia dania z różnych restauracji, w tym także te, które należą do osób znanych. Swego czasu był "U Fukiera", czyli w lokalu Magdy Gessler . Choć niektóre pozycje z menu naprawdę mu smakowały, to po zjedzeniu innych był zawiedziony. Szokowały go też wysokie ceny.

Gdy próbowała pizzy z szynką prosciutto i burratą powiedziała: – 48 zł to za tanio. Dlaczego taka cena? Burrata jest droga. W odpowiedzi na te słowa właściciele przyznali, że myśleli, iż "jak przekroczą próg 50 zł, to już będzie za drogo".

Książulo próbuje dań promowanych przez Gessler

– Zero przyjemności z jedzenia. Po pierwsze, ja nie lubię anchois, po drugie, moim skromnym zdaniem, pizza z sałatą, no dziwnie to smakuje. Zgrzana sałata z sosem pomidorowym. Nie no, totalnie mi nie podchodzi. W tej pizzy smakuje mi tylko jedna rzecz, ciasto. (...) Totalny niewypał dla mnie. Nie wiem, czy miłośnik anchois jakiś doceniłby tutaj tę sałatę, na tej pizzy, zgrzaną. Bardzo skromnie sera, bardzo – ocenił Książulo.