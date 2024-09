Przez ostatni rok w życiu Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona wiele się zmieniło. Muzyk i modelka są parą od 2021 roku, ale to 2024 okazał się dla ich związku przełomowy.

Najpierw się zaręczyli, a niedługo później ogłosili szerszej publiczności, że spodziewają się pierwszego dziecka . Była to o tyle przełomowa i zaskakująca decyzja, że Kubicka zmaga się z PCOS (zespołem policystycznych jajników) , przez który mogła mieć problem z zajściem w ciążę.

Gdy jednak się udało, para jeszcze przed porodem zdecydowała się na ślub. 6 kwietnia 2024 roku powiedzieli sobie "tak". Jak się później okazało, do porodu zostało niewiele czasu.

Syn Kubickiej i Barona skończył już cztery miesiące. Tak wygląda [FOTO]

Ich syn Leonard urodził się w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie 16 maja – w 33 tygodniu, co oznacza, że chłopiec jest wcześniakiem. Noworodek nie oddychał samodzielnie, to był trudny czas dla jego mamy.

Od tamtej pory minęło już cztery miesiące. Influencerka, którą na Instagramie śledzi niemal milion osób, skrzętnie relacjonuje, co dzieje się w jej życiu. Jej głównym zajęciem teraz jest wychowywanie syna.

Mały Leonard Milwiw-Baron – z tego, co opowiada jego mama – świetnie się rozwija. Od porodu bardzo urósł, co widać gołym okiem. Choć celebrytka starała się chronić jego prywatność, to w jednej z najnowszych relacji na Instagramie pokazała zdjęcie z fragmentem jego twarzy.