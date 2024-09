Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Teraz możesz docenić pracę dziennikarzy i dziennikarek. Cała kwota trafi do nich. Wraz z napiwkiem możesz przekazać też krótką wiadomość.

Już za chwilę jesień, a to oznacza mniej chęci na wychodzenie z domu po pracy, a więcej na zakopanie się z książką. Ale książką nie byle jaką, tylko dobrą i wciągającą. Wybraliśmy 10 powieści, które tak cię pochłoną, że nawet nie sięgniesz po telefon i nie zaczniesz scrollować Instagrama.

Są takie książki, które wciągają na maksa Fot. Unsplash / Eliott Reyna

Reklama.

Wciągające książki na jesień

Do naszego zestawienia wciągających książek wybraliśmy jedynie powieści, ale różnorodne gatunkowo, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Jakie ulubione książki dołożył(a)byś do tej listy?

1. Tajemna historia, Donna Tartt

Dla kogo: fanów psychologicznych powieści, dark academii i intelektualnych wyzwań

"Tajemna historia" Donny Tartt, która dzieje się na kampusie elitarnego uniwersytetu w Nowej Anglii, idealnie pasuje na jesień. Bohaterowie powieści, studenci filologii klasycznej, wikłają się w nałogi, obsesje, tajemnice, a nawet morderstwo. To mroczna, psychologiczna (i gruba powieść), która pochłonie cię bez reszty, a na długie wieczory będzie idealna. Intelektualna uczta nie tylko dla miłośników dark academii.

Reklama.

2. Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, Stuart Turton

Dla kogo: fanów łamigłówek, zagadek i morderstw

"Siedem śmierci Evelyn Hardcastle" Stuarta Turtona to bardzo oryginalny kryminał: bohater powtarza ten sam dzień, próbując rozwikłać zagadkę morderstwa tytułowej Evelyn. Za każdym razem budzi się w ciele innej osoby.

Fabuła jest zawiła, pełna zagadek, detali i zwrotów akcji, a każdy rozdział przynosi nowe spojrzenie na wydarzenia, co sprawia, że nie sposób przestać czytać. Jeśli myślisz, że w kryminale nic cię już nie zaskoczy, to... przeczytaj tę książkę.

Reklama.

3. Wielka samotność, Kristin Hannah

Dla kogo: fanów mocnych rodzinnych historii, surowej natury i przepastnej Alaski

Autorka "Słownika" Kristin Hannah naprawdę potrafi wciągać. "Wielka samotność" to trudna i poruszająca historia amerykańskiej rodziny, która w latach 70. XX wieku przenosi się na dziką Alaskę. Ma być pięknie, w kontakcie z przyrodą i z daleka od męczącej cywilizacji...

Jednak w odcięciu od świata i podczas surowych zim w ojcu nastoletniej Leni, weteranie wojny w Wietnamie, budzą się demony. A to oznacza walkę o przetrwanie nie tylko z naturą, ale również we własnym domu. Jednak Leni chce żyć, kochać i uratować własną matkę.

Reklama.

Od "Wielkiej samotności" nie sposób się oderwać. I ta Alaska sprzed dekad! Ale uwaga: autorka porusza temat przemocy domowej i zespołu stresu pourazowego.

4. Katharsis, Maciej Siembieda

Dla kogo: dla fanów akcji, historii i Grecji

Kostas Tosidos, partyzant z Grecji, w 1949 roku trafia wraz z rodziną do tajnego szpitala na wyspie Wolin w Polsce. Zmienia tożsamość, lecz nieoczekiwanie dopada go przeszłość, która prowadzi do tragedii i uruchamia lawinę wydarzeń. Maciej Siembieda znakomicie łączy w "Katharsis" powieść historyczną i sensacyjną, świetnie przeplata wątki polskie z grecką tragedią, a zakończenie naprawdę zaskakuje. Wciąga totalnie.

4. Droga królów, Brandon Sanderson

Dla kogo: dla miłośników epickiej fantastyki z prawdziwego zdarzenia

"Droga królów" to epicka i wielowątkowa powieść fantasy, która przedstawia skomplikowany świat, pełen magii, wojny i niejednoznacznych bohaterów. Brandon Sanderson tworzy tak bogaty świat i tak intensywną fabułę, że mimo długich (naprawdę świetnych) opisów naprawdę się od niej nie oderwiesz. To wstęp do cyklu "Archiwum Burzowego Światła", który na pewno zadowoli wszystkich fanów fantastyki.

5. Dom duchów, Isabel Allende

Dla kogo: fanów sag rodzinnych, realizmu magicznego i Ameryki Południowej

Reklama.

Słynny "Dom duchów" Isabel Allende to ciepła i magiczna saga rodzinna. Losy rodziny Trueba przeplatają się z trudną historią Chile, obfitują w radości i smutki, sukcesy i tragedie, miłości i zdrady. To cudowna opowieść o przeznaczeniu, miłości i magii, w której nie sposób się nie zakochać. Jeśli lubisz klimatu "Stu dni samotności" Gabriela Garcii Marqueza, sięgnij po "Dom duchów".

6. Król, Szczepan Twardoch

Dla kogo: fanów przedwojennej Warszawy i znakomicie napisanych książek

"Król" to chyba najlepsza książka Szczepana Twardocha. Autor kreśli fascynujący obraz Warszawy lat trzydziestych XX wieku: Polacy żyją tu obok Żydów, biedota obok bogaczy, gangsterzy obok polityków, a narodowcy obok lewaków.

Reklama.

W "Królu" jest wszystko, co powinno być w tego typu historycznej powieści z kryminałem w tle: romanse, morderstwa, przemoc, seks, przewroty polityczne. Główną bohaterką "Króla" jest jednak historia – bohater Jakub, który umie poradzić sobie z każdym, z nią akurat poradzić sobie nie będzie mógł. Wciągająca, świetnie napisana, intrygująca powieść.

7. Seria "Igrzyska śmierci", Suzanne Collins

Dla kogo: fanów młodzieżowych dystopii, złożonych bohaterów i trójkątów miłosnych

Młodzieżowy przebój, który zachwyca niezmiennie w każdym wieku. Zaczęło się od książki "Igrzyska śmierci" wydanej w 2008 roku, potem były "W pierścieniu ognia" (2009) i "Kosogłos" (2010), a doczekaliśmy się już świetnego prequela "Ballada ptaków i węży" (w przygotowaniu jest kolejny, "Sunrise on the Reaping").

Reklama.

Suzanne Collins stworzyła dystopijny świat, w którym na ruinach dawnych Stanów Zjednoczonych powstało państwo o nazwie Panem zarządzane przez bogaty Kapitol. Każdego roku 24 dzieci i nastolatków z ubogich dystryktów musi walczyć na śmierć i życie w krwawych Igrzyskach Głodowych, które są karą za bunt sprzed lat. Pewnego dnia wśród nich jest Katniss Everdeen i wszystko się zmienia...

Jeśli nie znasz "Igrzysk śmierci", koniecznie daj im szansę (a filmy obejrzyj dopiero później). Dosłownie pochłoniesz całość, chociaż przyjemnie nie będzie. Uwaga: dużo przemocy i śmierci.

Reklama.

8. Małe ogniska, Celeste Ng

Dla kogo: fanów mądrych obyczajówej, które budzą emocje i zadają trudne pytania

"Małe ogniska" to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych, klasowych i rasowych, która rozgrywa się w zamożnej amerykańskiej społeczności w latach 90. Kiedy do poukładanego życia rodziny Richardsonów wchodzi tajemnicza matka z córką, nagle wszystko zaczyna się burzyć, a na powierzchnię wypływają sekrety.

Silne emocje, skrajne uczucia, bezkompromisowa matczyna miłość i dwa zupełnie inne światy, które się ze sobą zderzają – książka Celeste Ng wciąga, fascynuje, zachwyca i burzy fałszywe ideały. Miniserial z Reese Witherspoon i Kerry Washington też jest znakomity, a jeśli polubisz prozę Ng, sięgnij po równie świetne "Wszystko, czego wam nie powiedziałam".

Reklama.

9. Siedmiu mężów Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid

Dla kogo: fanów starego Hollywood, zaskakującej narracji i niezwykłych historii miłosnych

Jeśli lubisz książki lekkie, ale wciągające i zaskakujące na maksa, to zapoznaj się z twórczością Taylor Jenkins Reid. "Daisy Jones & The Six", "Carrie Soto powraca", "Malibu płonie" i oczywiście "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" (tak, to kolejna książka z liczbą siedem i imieniem Evelyn w tym zestawieniu...).

Kim jest Evelyn Hugo? Emerytowaną gwiazdą Hollywood, która postanawia opowiedzieć całą historię swojego życia pewnej młodej dziennikarce. A życie miała naprawdę niezwykłe, w końcu weszła na szczyt z samych nizin, zrobiła wielką filmową karierę, a do tego wychodziła za mąż siedem razy. Ale kogo naprawdę kochała?

Reklama.

Nawet jeśli podchodzisz do bestsellerów jak do jeża, to ta powieść cię po prostu pochłonie. I nie zawiedzie.

10. Księga nocnych kobiet, Marlon James

Dla kogo: fanów powieści historycznych o mrocznych czasach i silnych kobietach

"Księga nocnych kobiet" Marlon James to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami powieść osadzona na Jamajce na przełomie XVIII i XIX wieku, w czasach niewolnictwa. Opowiada o Lilith, młodej niewolnicy z plantacji i "rogatej duszy", która dołącza do grupy kobiet planujących bunt. Razem chcą wywalczyć wolność.

To powieść niezwykle mocna, brutalna i intensywna, ale zarazem pełna nadziei i siły. Wyróżnia się też plastycznym, autentycznym językiem (tłumacz Robert Sudół zrobił niesamowitą robotę), który wprowadza nas w sam środek koszmaru jamajskich niewolników. Ciężka książka, ale mistrzowska, wciągająca i poruszająca do głębi.

Reklama.

: