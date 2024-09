Agnieszka i Artur Kotońscy, a także ich syn Dajan są bohaterami programu "Gogglebox. Przed telewizorem" od jesieni 2015 roku. Małżeństwo dołączyło do grona rozgadanych komentatorów w trzeciej edycji show. Od tamtej pory para pojawiała się w każdym sezonie popularnego formatu TTV .

Mieszkający w Chodzieży celebryci należą do grona faworytów większości widzów "Gogglebox". Ponadto fani uwielbiają śledzić ich w mediach społecznościowych. Jeden z postów Agnieszki Kotońskiej sprawił, że w sieci aż zawrzało. Część internautów odniosła wrażenie, że w życiu miłosnym uczestniczki programu nie dzieje się najlepiej.

Czy Agnieszka i Artur Kotońscy rozstali się? Gwiazda "Gogglebox" odpowiada

Swego czasu Agnieszka Kotońska opublikowała na InstaStories dość enigmatyczny filmik. – Żebym ja mogła już teraz wam powiedzieć, co się wydarzyło w moim życiu, to na pewno trzymalibyście za mnie jeszcze bardziej kciuki – powiedziała na początku września, co rozpoczęło falę pogłosek o jej domniemanym rozstaniu z mężem.