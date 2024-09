Po powodzi. Nagranie mrożące krew w żyłach

Wilgoć i ciepło – to idealne warunki dla insektów

Obecna pogoda, choć sprzyja osuszaniu zalanych terenów, stanowi jednocześnie idealne środowisko dla rozwoju owadów. Ciepło i wilgoć to czynniki, które sprawiają, że insekty mnożą się w niekontrolowany sposób. Plaga mrówek, pająków, much i komarów, którą można zauważyć na zalanych terenach, to tylko początek problemu. Wraz z ociepleniem i stopniowym wysychaniem wody, populacja owadów może gwałtownie wzrosnąć.