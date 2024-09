Niemiecki bramkarz jest już po operacji, o czym poinformował kataloński klub. "Jest wyłączony z gry, a postępy w jego rehabilitacji zadecydują o terminie powrotu do treningów" – poinformowała FC Barcelona . Media przewidują jednak, że Niemiec wypadnie z gry nawet na osiem miesięcy, czyli do końca sezonu.

FC Barcelona w tarapatach po kontuzji ter Stegena. Na ratunek... Wojciech Szczęsny?

Tymczasem we wtorek (24 września) późnym popołudniem redaktor naczelny serwisu meczyki.pl Tomasz Włodarczyk przekazał, że z klubem ze stolicy Katalonii rozmawia... Wojciech Szczęsny. Dodajmy, że doniesienia o pomysłach, by namówić Polaka do gry, pojawiły się kilkadziesiąt godzin wcześniej. Jednak do tej pory mało kto brał je chyba na poważnie.