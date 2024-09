"Cisza nocna" to ostatni film w karierze Macieja Damięckiego (ZWIASTUN)

"Cisza nocna" w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego ("W lesie dziś nie zaśnie nikt" i "Ostatnia wieczerza") miał swoją premierę podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni , gdzie brał udział w konkursie Perspektywy. – To opowieść o przemijaniu, podana w przygodowo-potwornym opakowaniu, pod którym szkicujemy skłaniający do refleksji portret starego człowieka i jego miejsca w dzisiejszym społeczeństwie – tak o swoim dziele mówił reżyser.

Fabuła skupia się na losach emerytowanego aktora Lucjana, który trafia do domu opieki na wsi. Pensjonat wygląda na przytulny, ale to tylko pozory. Okazuje się, że w ciemnych zakamarkach obiektu skrywane są mroczne tajemnice. Starszy mężczyzna zaczyna doświadczać niepokojących wizji.

Warto wspomnieć, że Kowalski dedykował produkcję zmarłego Damięckiemu. Zapowiedź "Ciszy nocnej" udostępnił na swoim profilu na Instagramie również Mateusza Damięcki. "Mój Tata zagrał główną rolę w pięknym filmie. 'Cisza nocna'. To był ostatni Jego film. (...) Dziękuję za to, że byliście przyjaciółmi dla mojego taty" – czytamy w jego wpisie.

Jakie filmy powalczą o Złotego Lwa podczas 49. FPFF w Gdyni?

W poniedziałek rozpoczął się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który potrwa do 28 września. W tym roku w Konkursie Głównym bierze udział aż 16 filmów i to bardzo różnorodnych, bo to m.in. kandydujący do Oscara "Pod wulkanem", "Minghun" z Marcinem Dorocińskim ("Gambit królowej"), biografia "Simona Kossak" z Sandrą Drzymalską ("Sexify"), "Kobieta z..." z Joanną Kulig ("Zimna wojna"), "Wrooklyn Zoo" Krzysztofa Skoniecznego kontrowersyjna "Biała odwaga" czy... "Zielona granica" Agnieszki Holland, którą pominięto w roku ubiegłym.