W poniedziałek rozpoczął się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który potrwa do 28 września. W tym roku w Konkursie Głównym bierze udział aż 16 filmów i to bardzo różnorodnych, bo to m.in. kandydujący do Oscara "Pod wulkanem", "Minghun" z Marcinem Dorocińskim, kontrowersyjna "Biała odwaga" czy... "Zielona granica", którą pominięto w roku ubiegłym. Przedstawiamy wszystkie tytuły, które mają szansę na prestiżowe Złote Lwy.

O Złote Lwy walczy w tym roku 16 filmów Fot. Kadr z filmów: "Simona Kossak", "Minghun" i "Zielona granica" // Unsplash / Parrish Freeman

Reklama.

16 filmów w Konkursie Głównym, które walczą o złote Lwy na Festiwalu w Gdyni 2024

Kolejność alfabetyczna.

1. Biała odwaga, reż. Marcin Koszałka

Kontrowersyjna "Biała odwaga" to film Marcina Koszałki ("Czerwony pająk"), który wraz Łukaszem M. Maciejewskim napisał również scenariusz. Produkcja z Filipem Pławiakiem, Sandrą Drzymalską, Julianem Świeżewskim, Jakubem Gierszałem i Adamem Woronowiczem skupia się na współpracy niektórych Górali Podhalańskich z nazistami podczas II wojny światowej, co oburzyło wielu mieszkańców Podhala.

Opis festiwalowy: Koniec lat trzydziestych na Podhalu. Utalentowany taternik, potomek znakomitego góralskiego rodu Jędrek Zawrat lubi życie na krawędzi. Jego wybranką jest piękna Bronka Skorus, jednak na skutek rodzinnej decyzji ręka dziewczyny zostaje oddana starszemu z braci Zawratów, statecznemu i poważnemu Maćkowi. Dumny Jędrek porzuca rodzinne strony, by szukać zapomnienia wśród krakowskiej bohemy. Wojna zmusza braci do najtrudniejszych wyborów. Stają po przeciwnych stronach sporu, który zdecyduje nie tylko o ich osobistych losach, ale też o przyszłości całego regionu.

Reklama.

Obejrzysz na: TVP VOD, Player, CANAL+

2. Dwie siostry, reż. Łukasz Karwowski

Fot. materiały prasowe

"Dwie siostry" to polsko-ukraiński film Łukasza Karwowskiego ("Kac Wawa", "Jedna dusza") na podstawie scenariusza Karwowskiego i Dmitriya Shirobokova. W głównych rolach zobaczymy Karolinę Rzepę i Dianę Zamojską.

Opis festiwalowy: Dwie od lat skonfliktowane przyrodnie siostry wyruszają do Ukrainy po ciężko rannego ojca. Przed ich oczami staje świat wojny, zbombardowane domy, spalone czołgi. Podróżują samochodem, potem pociągiem, w końcu pieszo. Pod Charkowem nieświadomie przekraczają linię frontu i trafiają do strefy okupowanej przez Rosjan. Czy uda im się odnaleźć ojca? Czy w świecie wojny jest miejsce na wybaczenie i miłość? Co przyniesie ta podróż?

Reklama.

Premiera kinowa: data nieznana

3. Dziewczyna z igłą, reż. Magnus von Horn

Duńsko-polsko-szwedzka koprodukcja "Dziewczyna z igłą" to dzieło Magnusa von Horna ("Sweat"), Szweda mieszkający w Polsce, absolwenta Łódzkiej Filmówki. Von Horn napisał również wraz z Line Langebek scenariusz. Czarno-biały dramat jest duńskojęzyczny, a w większości kręcono go w Polsce: w Łodzi, Zgierzu oraz na Dolnym Śląsku. Główną rolę gra Vic Carmen Sonne.

"Dziewczyna z igłą" brała udział w Konkursie Głównym na Festiwalu w Cannes, to również kandydat Danii do Oscara. Historia jest luźno oparta na prawdziwej historii duńskiej seryjnej morderczyni Dagmar Overbye, która pomagała biednym kobietom zabijać ich niechciane dzieci.

Reklama.

Opis festiwalowy: Karoline, młoda pracownica fabryki, stara się przetrwać w Kopenhadze tuż po pierwszej wojnie światowej. Gdy zachodzi w ciążę, traci pracę i jest pozostawiona sama sobie. Wtedy poznaje Dagmar – charyzmatyczną właścicielkę nielegalnej agencji adopcyjnej, pomagającej matkom znaleźć nowe domy dla ich niechcianych dzieci. Nie mając żadnej alternatywy, podejmuje u Dagmar pracę jako mamka. Kobiety nawiązują nić porozumienia, jednak świat Karoline rozpada się na kawałki, gdy odkrywa szokującą prawdę o swojej mocodawczyni.

Premiera kinowa: data nieznana

4. Idź pod prąd, reż. Wiesław Paluch

"Idź pod prąd" to film o legendarnej polskiej grupie punkrockowej KSU. Reżyserem jest Wiesław Paluch ("Motór"), a w obsadzie znaleźli się: Zuzanna Galewicz, Ignacy Liss, Wiktoria Kruszyńska i Piotr Głowacki. Scenariusz to dzieło Palucha i Domana Nowakowskiego.

Opis festiwalowy: Druga połowa lat siedemdziesiątych. Kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, na czele z charyzmatycznym i niezdyscyplinowanym uczniem ustrzyckiej szkoły Siczką, postanowiło zostać punkami i grać punk rocka. Zakładają zespół KSU. Grają zbuntowaną muzykę i jednocześnie przeszczepiają na grunt zapyziałej gminy elementy londyńskiej "kultury punk". Działania chłopców zostają zauważone przez SB. Podczas przesłuchania Siczki oficer Jerzy Majak daje mu do zrozumienia, że w Ustrzykach Dolnych żadnego "punka" nie będzie. SB uruchamia akcję "Żyletka", mającą na celu rozpracowanie zespołu...

Reklama.

Premiera kinowa: 27 września

5. Kobieta z..., reż. Małgorzata Szumowska i Michał Englert

"Kobieta z..." to film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, autorów "Body/Ciało", "W imię...", "Śniegu już nigdy nie będzie" czy "Infinity Storm". Scenariusz napisał Englert, jego dziełem są również zdjęcia. W obsadzie m.in.: Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Mateusz Więcławek, Bogumiła Bajor i Jacek Braciak.

W 2023 roku film "Kobieta z..." brał udział Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Wenecji. Mimo że miał premierę w ubiegłym roku, to nie został jednak zgłoszony do 48. Festiwalu w Gdyni i dlatego rywalizuje o Złote Lwy dopiero teraz. Skąd brak zgłoszenia? Niektórzy spekulowali, że miało być to spowodowane tematyką LGBT, która była na bakier z ówczesną polityką rządu PiS.

Reklama.

Opis festiwalowy: Aniela Wesoły prowadziła zwyczajne życie – dorastanie w małym miasteczku, praca, miłość, ślub, rodzina. Jednak nigdy nie mogła być w pełni sobą, urodziła się bowiem w męskim ciele. Jakich dokona wyborów? Czy będzie gotowa poświęcić wszystko, by móc żyć normalnie i bez strachu? Historia jej drogi do korekty płci to inspirująca, trudna i zarazem czuła opowieść o walce o siebie, trudach rodzicielstwa, skomplikowanych relacjach z rodziną i otoczeniem, ale też o pięknie prawdziwej bliskości.

Obejrzysz na: Amazon Prime Video

Reklama.

6. Kulej. Dwie strony medalu, reż. Xawery Żuławski

"Kulej. Dwie strony medalu" to nowy film Xawerego Żuławskiego ("Wojna polsko-ruska", "Apokawixa"), który napisał również scenariusz wraz z Rafałem Lipskim. Tomasz Włosok wciela się w słynnego polskiego boksera Jerzego Kuleja, a Michalina Olszańska w jego żonę Helenę Kulej. W obsadzie znalazł się również m.in. Tomasz Kot.

Opis festiwalowy: Historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat sześćdziesiątych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu. Film koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wystawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Reklama.

Premiera kinowa: 11 października

Dalsza część artykułu poniżej.

7. Lany poniedziałek, reż. Justyna Mytnik

"Lany poniedziałek" to pełnometrażowy debiut reżyserki Justyny Mytnik, która napisała również scenariusz wraz z Rosanną Hall i Moniką Dembińską. W obsadzie: Julia Polaczek, Nel Kaczmarek, Weronika Kozakowska i Jowita Budnik.

Opis festiwalowy: Gdzieś na granicy dzieciństwa i dorosłości, w małej grupie przyjaciół płynie życie piętnastoletniej Klary. Przyszłość rysuje się jasno i obiecująco. Jednak wystarczy jedna chwila, by to wszystko zburzyć. Co tak naprawdę wydarzyło się w lany poniedziałek przed rokiem? Kim był zamaskowany mężczyzna, który skrzywdził Klarę? Jak po czymś takim odnaleźć znów sens i radość życia? W poszukiwaniu wsparcia i zrozumienia, Klara zwraca się do nowej przyjaciółki, która znacznie różni się od reszty nastolatków w mieście. Dziewczyny będą musiały zmierzyć się z głęboko skrywaną traumą, szukając nadziei i nowego początku. "Lany poniedziałek" to magiczna opowieść o uzdrawiającej sile empatii, osadzona w barwnym świecie polskich obchodów wielkanocnych.

Reklama.

Premiera kinowa: 6 grudnia

8. Ludzie, reż. Maciej Ślesicki i Filip Hillesland

Reżyserami filmu "Ludzie" są Maciej Ślesicki ("Tato", "Sara") i Filip Hillesland ("Kraj"). W obsadzie znaleźli się m.in. Mariia Shtofa, Cezary Pazura, Oksana Cherkashyna i Oleksandr Yarema. Autorem scenariusza jest Maciej Ślesicki.

Opis festiwalowy: Kiedy wybucha wojna w Ukrainie, pięć kobiet – reprezentujących różne pokolenia i perspektywy – podejmuje desperacką walkę, aby ocalić siebie oraz swoich najbliższych. Ich losy splatają się w budującą opowieść o miłości, odwadze, poświęceniu i sile ludzkiego ducha.

Reklama.

Premiera kinowa: 1 listopada

9. Minghun, reż. Jan P. Matuszyński

Reżyserem "Minghun" jest Jan P. Matuszyński ("Ostatnia wieczerza", "Żeby nie było śladów"), a scenariusz napisał Grzegorz Łoszewski ("Komornik", "Bez wstydu"). W obsadzie: Natalia Bui, Marcin Dorociński, Ewelina Starejki i Daxing Zhang. Film opisywano jest jako "poruszające, czułe i osobiste kino, które opowiada o najważniejszych wartościach w życiu człowieka, dając widzowi to, co w naszych czasach najpotrzebniejsze – nadzieję".

Opis festiwalowy: Jurek (poruszająca kreacja Marcina Dorocińskiego) wraz ze swoim teściem Benem (Daxing Zhang) konfrontuje się ze stratą bliskiej osoby i decyduje odprawić chiński rytuał minghun, tzw. zaślubin po śmierci. Bohaterowie ruszają w emocjonalną podróż, której celem jest znalezienie idealnego partnera na wieczność. Zderzenie odmiennych kultur ma pomóc uświadomić zarówno filmowym postaciom, jak i widzowi, że bez względu na pochodzenie wszyscy przynależymy do jednej człowieczej rodziny. Minghun to opowieść o nadziei, miłości i poszukiwaniu sensu życia oraz tego, co nastaje po nim.

Reklama.

Premiera kinowa: 29 listopada

10. Pod szarym niebem, reż. Mara Tamkovich

"Pod szarym niebem" to pełnometrażowy debiut polsko-białoruskiej reżyserki Mary Tamkovich, która napisała również jego scenariusz. W obsadzie znaleźli się m.in. Aliaksandra Vaitsekhovich i Valentin Novopolskij. Film miał premierę światową na 2024 Tribeca Festival w Nowym Jorku.

Opis festiwalowy: Białoruś, rok 2020. Trwają protesty po sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborach prezydenckich. Antyreżimowa dziennikarka Lena prowadzi transmisję z brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji. Namierza ją milicyjny dron, mimo to Lena kontynuuje relację i zostaje zatrzymana. Jej mąż Ilja robi wszystko, żeby uratować żonę, lecz władza jest zdeterminowana, by złamać ich oboje. Film jest inspirowany historią białoruskich dziennikarzy Igora Iljasha i Katsiaryny Andreyvej, która została aresztowana w listopadzie 2020 roku.

Reklama.

Premiera kinowa: data nieznana

11. Pod wulkanem, reż. Damian Kocur

"Pod wulkanem" to polski kandydat do Oscara w reżyserii nagrodzonego na Festiwalu w Wenecji Damiana Kocura (za jego głośny debiut "Chleb i sól"). Kocur napisał również scenariusz "Pod wulkanem" wraz z Martą Konarzewską. W obsadzie tego ukraińskojęzycznego dramatu znaleźli się: Sofiia Berezovska, Roman Lutskyi, Anastasiia Karpienko i Fedir Pugachov. Film miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

Opis festiwalowy: Wnikliwy obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej ukraińskiej rodziny Kovalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy. W jednej chwili z turystów stają się uchodźcami.

Reklama.

Premiera kinowa: 11 października

12. Simona Kossak, reż. Adrian Panek

Reżyserem i scenarzystą filmu o Simonie Kossak, słynnej biolożce, która żyła otoczona zwierzętami w leśniczówce, jest Adrian Panek ("Kolory zła: Czerwień" i "Wilkołak"). W tytułową bohaterkę "Simony Kossak" wciela się Sandra Drzymalska, a w jej wieloletniego partnera Lecha Wilczka Jakub Gierszał.

W obsadzie znaleźli się również: Agata Kulesza, Borys Szyc, Nika Wichłacz, Marianna Zydek, Olga Bołądź, Dariusz Chojnacki, Marta Stalmierska, Robert Gonera i Tomasz Sapryk.

Opis festiwalowy: Simona Kossak, pozbawiona talentu, który od pokoleń definiuje jej rodzinę, dorasta, nie zaznając ciepła ze strony despotycznej matki. Gdy po studiach rzuca wszystko – dom, tradycję, społeczne konwenanse – i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży, zaczyna życie na własnych warunkach. Osiedla się w środku puszczy, w domu bez prądu i bieżącej wody, w otoczeniu dzikiej przyrody. Poznaje tam fotografa Lecha Wilczka, z którym dzieli pasje – miłość do natury i… potrzebę wolności. Jednak jej wyobrażenia o pracy przy- rodnika i pozycji młodej kobiety w świecie zdominowanym przez mężczyzn ulegają bolesnej weryfikacji. Musi stanąć w obronie nie tylko swoich ideałów, ale również świata roślin i zwierząt.

Reklama.

Obejrzysz na: 22 listopada

13. Utrata równowagi, reż. Korek Bojanowski

"Utrata równowagi" to pełnometrażowy debiut fabularny reżysera Korka Bojanowskiego, który napisał również scenariusz wraz z Katią Priwieziencew. W głównych rolach Nel Kaczmarek i Tomasz Schuchardt.

Opis festiwalowy: Mimo że Maja poświęciła aktorstwu całe swoje życie, nie wierzy w siebie i swoje możliwości. Uważa, że jest w tej większości studentów, którzy nie znajdą pracy po szkole teatralnej. Dlatego po ukończeniu aktorstwa planuje aplikować na marketing i zarządzanie. Wszystko zmienia się, gdy na jej drodze staje nowy reżyser. Charyzmatyczny mężczyzna ma poprowadzić studentów do dyplomu. Dając Mai główną rolę Lady Makbet, przywraca jej nie tylko miłość do aktorstwa, ale i wiarę w siebie. Wkrótce okaże się jednak, że to nie przedstawienie dyplomowe będzie głównym celem Mai, ale zdemaskowanie prawdziwej natury reżysera.

Reklama.

Obejrzysz na: data nieznana

14. Wróbel, reż. Tomasz Gąssowski

"Wróbel" to pełnometrażowy debiut reżyserski Tomasza Gąssowskiego, który napisał również scenariusz. W obsadzie komediodramatu znaleźli się: Julia Chętnicka, Jacek Borusiński, Agnieszka Matysiak, Krzysztof Stroiński i Piotr Rogucki.

Opis festiwalowy: Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje cytryny.

Reklama.

Obejrzysz na: aktualnie nigdzie, film miał premierę kinową 23 sierpnia

15. Wrooklyn Zoo, reż. Krzysztof Skonieczny

"Wrooklyn Zoo" to film napisany i nakręcony przez Krzysztofa Skoniecznego ("Hardkor Disko", "Ślepnąc od świateł"). W głównych rolach Natalia Szmidt i Mateusz Okuła, a w obsadzie są również: Jan Frycz, Hanna Koczewska, Renata Dancewicz i Konrad Eleryk.

Opis festiwalowy: Uwodząca klimatem, iskrząca emocjami i pulsująca muzyką opowieść o burzliwej miłości pary młodych ludzi. O ich dorastaniu i gorącym uczuciu na przekór wszystkim. W mieście, w którym ulicami trzęsą członkowie brutalnego gangu, spotkają się dwa odmienne światy. Świat Kosy – kończącego liceum skejta, dla którego całą rodzinę stanowią kumple oraz kochający go nad życie dziadek. I świat Zory – obdarzonej cudownym głosem romskiej dziewczyny, która czuje się ograniczana przez rodzinne tradycje i którą pociąga inne życie. Gdy ta dwójka młodych ludzi się spotka, wszystko zapłonie.

Reklama.

Premiera kinowa: 18 października

16. Zielona granica, reż. Agnieszka Holland

"Zielona granica" to głośny film o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej Agnieszki Holland ("Europa Europa", "Tajemniczy ogród", "W ciemności", "Pokot"), którego współreżyserkami są Katarzyna Warzecha i Kamila Tarabura. Scenariusz wraz z Holland napisali Maciej Pisuk i Gabriela Łazarkiewicz-Sieczko, a w obsadzie znaleźli się m.in.: Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Jaśmina Polak, Jalal Altawil, Behi Djanati Ataï, Dalia Naous, Mohamad Al Rashi i Maciej Stuhr.

"Zielona granica" wywołała ogromne kontrowersje wśród polskiej prawicy, ale zdobyła prestiżowe nagrody: Nagrodę Specjalną Jury na Festiwalu Filmowym w Wenecji oraz Orła dla najlepszego filmu. Dlaczego film z 2023 roku ma premierę dopiero na tegorocznym Festiwalu w Gdyni? Holland przyznała, że jej ekipa nie zgłosiła filmu do 48. edycji w ferworze przygotowań do weneckiego festiwalu. Jednak kontrowersje na Wisłą też miały znaczenie.

Reklama.

– Było dla mnie zupełnie jasne, że władze związane z kulturą w naszym kraju mają problem zarówno z tym filmem, jak i ze mną. Postawilibyśmy tylko nową dyrektorkę artystyczną festiwalu (Joannę Łapińską – red.) w bardzo niezręcznej sytuacji. Takie demonstracje nie wydały się nam potrzebne – mówiła również reżyserką. Przypomnijmy bowiem, że burza z "Zieloną granicą" przypadła jeszcze na rządy PiS.

Opis festiwalowy: Po przeprowadzce na Podlasie psycholożka Julia staje się mimowolnym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej. Świadoma ryzyka i konsekwencji prawnych, przyłącza się do grupy aktywistów pomagających uchodźcom, którzy koczują w lasach w strefie objętej stanem wyjątkowym. W tym samym czasie uciekająca przed wojną domową syryjska rodzina i towarzysząca jej nauczycielka z Afganistanu, nie wiedząc, że są narzędziem politycznego oszustwa białoruskich władz, próbują przedostać się do granic Unii Europejskiej. W Polsce los zetknie ich z Julią oraz młodym pogranicznikiem Janem. Rozgrywające się wokół wydarzenia zmuszą ich wszystkich do postawienia sobie na nowo pytania: czym jest człowieczeństwo?

Reklama.

Obejrzysz na:

: