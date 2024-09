Krupińska-Karpiel znów u boku męża

Do sieci trafiła już właśnie zapowiedź piosenki "Kwiaty". Widzimy tam kilka ładnych czarno-białych ujęć i kobiecy głos. Z tytułu dowiadujemy się, że współtwórczynią piosenki jest również Ania Dąbrowska.

Krupińska-Karpiel: może mam ładny głos, jak mówię, ale jak śpiewam to nie

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Krupińska-Karpiel w jednym z wywiadów zdradziła kulisy swojej pracy z mężem przy teledysku do utworu "Szczęście" .

Zapytana, czy chciałaby kiedyś zaśpiewać, odpowiedziała, że nie jest fanką swojego głosu. Chociaż kiedyś usłyszała, że ma piękny głos, a powiedziała jej to Dorota Miśkiewicz. – Ja prowadziłam jakiś event, ona do mnie tak przyszła, że: "chciałabym ci powiedzieć, że masz przepiękny głos, pewnie pięknie śpiewasz". Ja mówię: "nie Dorotka, może mam ładny głos, jak mówię, ale jak śpiewam to nie" – stwierdziła.