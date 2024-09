Pani Sylwia, którą fani teleturnieju " Jeden z dziesięciu " dobrze znali, bowiem po zakończonej grze wchodziła do studia i przekazywała w ręce graczy torby prezentowe, na przestrzeni ostatnich miesięcy coraz rzadziej pojawiała się w formacie.

Aż w końcu w czerwcu zaprezentowała się widzom po raz ostatni. Potem w jej miejsce "wskoczyła" pani Małgorzata. W mediach społecznościowych teleturnieju internauci dopytywali o tę zmianę. "Dlaczego zabrakło pani Sylwii"; "Co się stało z panią Sylwią"; "Nie było pożegnania, może jeszcze wróci" – zastanawiali się.

Sylwia Toczyńska z teleturnieju "Jeden z dziesięciu" jest w ciąży

To niejedyne zmiany w "Jeden z dziesięciu"

Dodajmy, że 2 września wystartowała kolejna – już 144. edycja teleturnieju " Jeden z dziesięciu ". Wierny fani programu czekali z niecierpliwością na jego powrót. Dla wszystkich tych, którzy zastanawiali się, czy dojdzie też do zmiany prowadzącego, sprawa stała się jasna. W roli gospodarza znów pojawił się niezastąpiony Tadeusz Sznuk .

Doszło jednak do innych modyfikacji. Od tej pory zmieniona została bowiem godzina emisji i kanał nadawania. Najnowsza odsłona programu "Jeden z dziesięciu" jest emitowana od poniedziałku do piątku o godz. 18:50 w TVP2.

Choć w latach 1994 do 2017 teleturniej był puszczany właśnie w "Dwójce", to potem przeniósł się na główną stację. Teraz znów doszło do podmianki, o czym poinformowali producenci formatu.