W ielu uczestników teleturniejów zjada trema i to ona przeważnie stoi za udzielaniem złych odpowiedzi na pytania konkursowe. W programie "Jeden z Dziesięciu" – podobnie jak w "Familiadzie" czy ograniczonych do czterech wyborów "Milionerach" – również dochodzi do wpadek. Oto siedem z nich, które najbardziej zapadły widzom w pamięć.





Oto najlepsze wpadki z "Jednego z dziesięciu". Numer trzy to totalna masakra

Zuzanna Tomaszewicz

Wielu uczestników teleturniejów zjada trema i to ona przeważnie stoi za udzielaniem złych odpowiedzi na pytania konkursowe. W programie "Jeden z Dziesięciu" – podobnie jak w "Familiadzie" czy ograniczonych do czterech wyborów "Milionerach" – również dochodzi do wpadek. Oto siedem z nich, które najbardziej zapadły widzom w pamięć.