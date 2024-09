Philippine zaginęła w piątek. Studiowała na Université Paris-Dauphine. Jej ciało odkryto dzień później niedaleko uczelni, w Lasku Bulońskim w zachodniej części Paryża . We wtorek policja dopadła jej mordercę. To 22-letni Marokańczyk, został ujęty w szwajcarskim kantonie Genewa.

Zabójstwo studentki zaostrza sytuację we Francji

Co istotne, obecnie do zmiany przepisów imigracyjnych wzywa już nie tylko ona. Nie dziwi fakt, że lider Zjednoczenia Narodowego (dawnego Frontu Narodowego Marine Le Pen) Jordan Bardella , oskarżył władze o zbytnią pobłażliwość w sprawach bezpieczeństwa i imigracji.

Rząd i lewica są ostrożniejsi, ale widzą problem

To ostatnie jest kluczowe. Jak się okazuje, Francja wydaje bardzo dużo nakazów deportacji (najwięcej w UE), ale nie są one egzekwowane. Tylko przez pierwsze 3 miesiące tego roku wydano we Francji 34 tysiące nakazów deportacji, rzeczywiście wydalono jedynie ok. 4 tysięcy osób. Na przeszkodzie stają biurokracja i brak współpracy krajów, do których mają być one deportowane.