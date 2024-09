Kluczowym elementem projektu ma być również zadbanie o to, aby inne państwa unijne przyjęły odpowiedzialność za migrantów, jacy z ich ziemi próbowali dotrzeć do Niemiec. W oczywisty sposób zmiany wpłynęłyby więc na sytuację państw takich jak Polska, przez którą wiodą dziś główne szlaki migracyjne.

"Obecnie do Niemiec przybywa zbyt wielu ludzi, którzy z powodu braku kwalifikacji lub gotowości do integracji są zależni od państwa opiekuńczego" – cytuje "Bild" fragment dokumentu przygotowywanego przez FDP.

Innymi jego ważne punkty to wprowadzenie obowiązku pracy (np. wykonywania zadań użytecznych społecznie) dla azylantów oraz zwiększenie liczby deportacji nielegalnie przybyłych do RFN osób do Afganistanu i Syrii. W dłuższej perspektywie mową natomiast o zainicjowaniu prac nad wprowadzeniem w UE jednolitego świadczenia dla azylantów, żeby jeden bogaty kraj nie przyciągał wszystkich zainteresowanych.