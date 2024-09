Podpisani pod wspomnianym dokumentem zwrócili się także z apelem do kadry menedżerskiej , by "ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości". Według "GW" przestrzegli też, żeby menadżerowie "nie podpisywali dokumentów, których legalności nie są pewni".

Kim są dzieci Solorza?

Piotr Żak – najmłodszy syn Zygmunta Solorza-Żaka

Choć Piotr Żak jest młodszym synem słynnego biznesmena, to ma na swoim koncie już bogatą historię zawodową. W 2013 roku jego ojciec w rozmowie z portalem Forsal ujawnił, że "choć jego dzieci jeszcze się uczą, to młodszy syn wyraża zainteresowanie biznesem".

Starszy syn Zygmunta Solorza – Tobias Solorz

– Tobias urodził się i wychował w Niemczech, ale powiedział mi kiedyś: tato, jak zdam maturę, chciałbym przyjechać do Polski. Przyjechał i skończył studia. Potem wysłałem go na praktyki do firmy zagranicznej, która z nami współpracuje. Później normalnie kolejne stopnie kariery w moich spółkach, z najniższego poziomu aż do zarządzania – opisywał w jednym z wywiadów biznesmen.