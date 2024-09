Potocka nie jest artystką, zajmuje się artystami szefując krakowskiemu muzeum sztuki współczesnej MOCAK. Zasiada też w jury literackiej nagrody NIKE. Przegrała sprawę o mobbing i wywołała protest zatrudnionych w MOCAKU. Ludzie po pracy u niej lądują na zwolnieniach, mają depresję, leczą się psychiatrycznie. Nie porównuję się do ofiar zarządzania Potockiej. Ale po samym kontakcie z jej książką "Kobieta postfeministyczna", zawierająca przemyślenia autorki też poczułam się źle.

Dla niej seryjny gwałciciel Weinstein jest współczesną czarownicą płonącą na stosie usypanym przez kobiecą zemstę. Jeśli ktoś stoi po stronie oprawców na papierze, dlaczego by nie zajął tej pozycji w realu?

Przemoc jest systemowa, głupota najwidoczniej również, skoro Potocka ma decydujący głos w instytucjach kulturalnych. Głos dochodzący z jaskini albo kruchty. Krzywda, w przeciwieństwie do jej pracowników, Potockiej się nie stanie. Gdyby straciła pracę, może ją przygarnąć na ideolożkę, przepraszam, ideologa Konfederacja. Prezydent Duda też nie pogardzi taką skarbnicą najgłupszych poglądów.

Czy Potocka jest współczesną Wiedźmą? To zaszczytny tytuł dla kobiet wiedzących więcej. Ona wie dużo mniej, zwłaszcza o problemach kobiet, historii, przemocy. Ale bywają też wiedźmy, które nie spłoną ze wstydu, bo go nie mają.

"Beata, pokaż cycki"

Poza sceną powinna prowadzić się zgodnie z prawem, a przynajmniej tak prowadzić samochód, z czym miała trudności. Co do artystycznych występów – ma artystyczną wolność. Nie można na nią donieść do ministra jak za PiS-u, gdy przedstawienia teatralne naruszały "przyzwoitość".