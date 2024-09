Wielki mistrz kontra działacze. Aeroklub Polski tłumaczy, dlaczego po medal leci prezes

Pilot szybowcowy Sebastian Kawa wywołał burzę swoją ostrą odpowiedzią na brak wsparcia finansowego od Aeroklubu Polska. W sprawie chodzi o to, że Międzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI) chce mu przekazać złoty medal, ale ktoś musi sfinansować jego wyjazd po tę nagrodę. Co jednak na to sam Aeroklub Polska, który nie kwapi się, aby pomóc? Redakcja naTemat.pl otrzymał specjalne oświadczenia w tej sprawie.