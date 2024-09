"Jako osoba niezwykle skryta, była z przyjaciółmi i rodziną do końca. Pozostawiła dwóch synów i pięcioro kochających wnucząt, które są zdruzgotane stratą swojej niezwykłej matki i babci" – czytamy.

Najważniejsze seriale i filmy Maggie Smith. Nie tylko profesor McGonagall w "Harrym Potterze"

Kariera Maggie Smith trwała ponad sześć dekad, a jej wkład w świat filmu, teatru i telewizji jest nieoceniony. Zagrała w ponad 60 filmach, zdobyła dwa Oscary , pięć nagród BAFTA, cztery Emmy oraz trzy Złote Globy. Smith była sześciokrotnie nominowana do Oscara, co podkreśla jej status jako jednej z najwybitniejszych aktorek wszech czasów.

10. Panna Shepherd, "Dama w vanie" (2015)

W filmie "Dama w vanie" w reżyserii Nicholasa Hytnera Maggie Smith wcieliła się w postać Margaret Shepherd, ekscentrycznej kobiety, która od lat mieszka w vanie na podjeździe domu pisarza Alana Bennetta. Jej rola była mieszkanką tragizmu i komedii, gdyż Margaret to postać pełna tajemnic, dumy i nieprzejednanej niezależności.

Smith wspaniale ukazała zarówno jej niechęć do pomocy, jak i głębokie cierpienie, jakie kryło się za maską ekscentryzmu tej bohaterki. Kreacja ta została wysoko oceniona przez krytyków, a Smith otrzymała nominacje do Złotych Globów i BAFTY. To jedna z jej najbardziej charakterystycznych kreacji.